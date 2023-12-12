الرئاسة الاسبانية: اتفاق على تجريم انتهاك العقوبات الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة الإسبانية للمجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء أنها أكملت مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن قانون يقضي بتجريم انتهاك العقوبات الاوروبية.

ويشمل التوجيه محاكمة من ينتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي أو يتهرب منها، حيث يتعين على الدول الأعضاء تعريف بعض الأفعال على أنها جرائم جنائية.

ويجرِّم مشروع القانون مساعدة أشخاص خاضعين لتدابير تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي للتحايل على حظر السفر، تجارة سلع خاضعة للعقوبات وإجراء معاملات مع دول أو كيانات تطالها التدابير التقييدية الأوروبية، تقديم خدمات مالية أو القيام بأنشطة مالية محظورة أو مقيدة تغطي ملكية الأموال أو الموارد الاقتصادية من قبل شخص أو كيان أو هيئة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما ستتم معاقبة التحريض على ارتكاب هذه الجرائم والتواطؤ فيها.