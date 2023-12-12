ميلوني: لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بما يتماشى والقانون الإنساني والدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن سلطات بلادها “تكرر إدانتها الصارمة للهجمات الإرهابية لحركة حماس و(دعم) حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي”.

وأضافت رئيسة الحكومة، في خطابها أمام مجلس النواب الثلاثاء في ضوء المجلس الأوروبي يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر “استقبلنا بارتياح كبير وقف إطلاق النار المؤقت الذي سمح بالإفراج عن 105 مدنيين”. وقالت “نحن مستمرون في دعم كل إجراء ممكن حتى يتم إطلاق سراح كل رهينة في أيدي حماس وتجنب خطر توسيع الصراع” في المنطقة.

وقالت ميلوني: “نعمل على هدنة جديدة”.