إيطاليا تأمل اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء قبل تجديد البرلمان الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن الامل في اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي “في غضون الأشهر المقبلة”، أي قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الأوروبي.

وينتخب الأوروبيون أعضاء برلمانهم الجديد في أيام 6-9 حزيران/يونيو من العام القادم.

وقال تاياني، مخاطبا الثلاثاء اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن، إن “المقاربة واضحة للغاية: منع مغادرات المهاجرين، تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومحاربة المهربين وتشجيع الهجرة القانونية واستقبال من لهم الحق في الحماية الدولية”. foto-principale