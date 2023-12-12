ميلوني: ضرورة تبني سياسة هجرة أوروبية جادة لم تعد موقفًا معزولًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني عن تقديرها “للعمل الذي تم إنجازه” على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي “في مكافحة المتاجرين بالمهاجرين، لا سيما تنظيم المؤتمر الدولي حول هذا الموضوع في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بروكسل والذي تمت دعوة وزير داخليتنا إليه كمتحدث رئيسي لعرض مقترحات تشريعية جديدة في هذا الشأن”.

ورأت ميلوني في خطابها الثلاثاء أمام مجلس النواب في ضوء القمة الاوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين، أنه “لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، لأننا نحن الذين دفعنا منذ بداية ولايتنا (كحكومة) إلى أن يجهز الاتحاد الأوروبي نفسه بسياسته الجادة والواعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر”.

وحسب رئيسة الوزراء، فإن “ما كان في البداية موقفًا معزولًا في أوروبا أصبح الآن قناعة شائعة وذلك بفضل إيطاليا”.

ووصفت ميلوني القمة الاوروبية بأنها “ستكون هامة وفي الوقت نفسه لن تخلو من قضايا حرجة”.

وقالت “أتوقع اتخاذ قرارات شجاعة تليق بالأوقات الصعبة التي نعيشها”، مشيرة إلى أن “إيطاليا وكما هو الحال دائمًا، ستُسمع صوتها بروح بناءة وعملية وقوية بمصداقية وسلطة تمكنت من اكتسابها في أوروبا في هذا العام الأخير من العمل المكثف والمثمر”.