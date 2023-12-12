بوريل، بمناسبة منح جائزة ساخاروف لذكرى أميني: دعم أوروبي ثابت لحقوق الانسان بإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن منح البرلمان الاوروبي (جائزة ساخاروف) هذا العام تكريما لـ”ذكرى مهسا أميني ولحركة (المرأة، الحياة، الحرية) هي تقدير لشجاعتهن الملهمة في الوقوف ضد اضطهاد المرأة والتزامهن بتعزيز حقوق الإنسان للجميع في إيران”.

وتوفيت الشابة أميني (22 عاما) في منتصف شهر أيلول//سبتمبر من عام 2022 في مقر للشرطة بالعاصمة الإيرانية طهران بعد أيام من احتجازها بحجة “عدم التزامها بالزي الإسلامي”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية في مذكرة الثلاثاء: “بمناسبة هذا الاعتراف المهم للشعب الإيراني، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لمستقبل يتم فيه احترام حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية لجميع المواطنين في إيران وحمايتها والوفاء بها”.

وأشار بوريل إلى أن “المرأة الإيرانية كانت القوة الدافعة للاحتجاجات، مما جعل تطلعاتها إلى مستقبل أفضل خال من الاضطهاد مسموعة في جميع أنحاء العالم. إنهن يطالبن بالاحترام والعدالة والمساواة، لا أكثر ولا أقل”.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي “يدين منع السلطات الإيرانية عائلة مهسا أميني من السفر لحضور حفل توزيع الجوائز اليوم في ستراسبورغ، على الرغم من جهودنا وطلباتنا، بما في ذلك إلى وزير الخارجية الإيراني”.