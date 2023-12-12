زعيمة الحزب الديمقراطي: إيطاليا ستدفع ثمنا باهظا لتحالفات ميلوني الخاطئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت الامينة العامة للحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، إيلي شلاين من عواقب “التحالفات الخاطئة” لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني على المستوى الأوروبي.

وقالت شلاين، ردا على خطاب ميلوني أمام مجلس النواب عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة القادمين، إن “إيطاليا ستدفع ثمنا باهظا للغاية لتحالفات ميلوني الخاطئة في أوروبا، لأن أصدقائها (من قوى اليمين) في أوروبا هم أعداء للمصالح الإيطالية”.

وأضافت زعيمة الحزب الديمقراطي “الحكومة لا تخاطر بقبول العودة إلى سياسة التقشف فحسب، بل إنها تطبقه أيضًا في إيطاليا بموازنة تؤدي إلى خفض الانفاق في الصحة العامة ومعاشات التقاعد والخدمات الاجتماعية والسلطات المحلية”.

وأكدت شلاين أن حزبها سيقاوم هذه السياسات “داخل البرلمان وخارجه”.