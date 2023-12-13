فون دير لاين: دور رئيسي للتعاون الوثيق بين إيطاليا والشركاء، كتونس، بملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن “العمل يجري حاليًا لتعزيز استخدام فرق العمل العملياتية، لا سيما على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث سيلعب التعاون الوثيق بين إيطاليا والدول الشريكة، مثل تونس، دورًا رئيسيًا”.

جاء ذلك في رسالة طويلة لرئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي تشرح فيها للمجلس الأوروبي ما تم إنجازه حتى الآن بشأن إدارة ملف الهجرة.

وكانت فون دير لاين قد رأت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن “الطموح الأكبر” للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة “يجب دعمه بتمويل مناسب على المستوى الأوروبي”.

وقالت، مخاطبة الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “في هذه السنوات الأربع قمنا بزيادة طموحاتنا في مكافحة الاتجار بالبشر، وفي إدارة حدودنا الخارجية وفي الشراكات مع بلدان ثالثة”، كما “صممنا ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء والاتفاق بشأنه لم يكن قريبًا جدًا من قبل”.