غوتيريش يرحب بـ”التطورات المشجعة” بشأن الوضع بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الترحيب بما وصفها “التطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات منظمة (الإيغاد) حول الوضع في السودان”.

وجدد الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، “التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يقوم بها شركاؤها الأفارقة والعمل مع جميع الأطراف المعنية الأخرى للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان”.

وأعرب غوتيريش عن “القلق البالغ بشأن عدم رغبة الأطراف حتى الآن لوقف الأعمال العدائية مما أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها للمدنيين بأنحاء السودان”.

وأكد البيان الأممي أن الممثل الشخصي للأمين العام للسودان رمطان لعمامرة يقف على “أهبة الاستعداد للانخراط مع جميع الأطراف والشركاء للنهوض بجهود السلام”.