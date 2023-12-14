توقيع اتفاقية لمقاتلات الجيل الثاني بين إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان على اتفاقية ثلاثية لتطوير برنامج (GCAP) لتطوير مقاتلات من الجيل الثاني.

ووقع الاتفاقية في اليابان وزراء الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو والبريطاني غرانت شابس والياباني مينورو كيهارا.

ومن المقرر أن تدخل المقاتلة المتقدمة الجديدة من طراز “العاصفة” الخدمة في عام 2035

وسيتم تصنيعها في المملكة المتحدة.

وكانت مذكرة التفاهم بشأن المشروع والتي تم توقيعها في وقت سابق قد أشارت إلى أن التعاون الثلاثي في (GCAP) هو أول مشاركة لليابان في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، كما أنه أول اتفاقية بهذا الحجم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.