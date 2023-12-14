الابن الأكبر لرضا بهلوي: لا مصالحة حقيقية بين طهران والرياض مع وجود نظام آية الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رضا بهلوي، النجل الأكبر لآخر شاه في إيران محمد رضا بهلوي، أنه من الصعب التطبيع بصورة حقيقية بين إيران والمملكة العربية السعودية “طالما ظل نظام آية الله في السلطة”.

وقد تم الإعلان رسميا في بكين في العاشر من آذار /مارس الماضي عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية. وتعتبر بوادر هذه الانفراجة الحدث الأهم في المنطقة هذا العام، والذي عقبته لقاءات بين الجانبين آخرها أمس الاربعاء في مدينة جنيف بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

ولكن رضا بهلوي أشار في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإيطالية إلى أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نفسه في موقف صعب” نظرا “للضغوط الهائلة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية عليه من خلال الحوثيين في اليمن”.

وقال: “أعتقد أن هذا الاتفاق، الذي يصعب وصفه بالتقارب، ليس أكثر من مجرد صمام تنفيس” لامتصاص التوتر المتراكم بين الرياض وطهران.

ووفق النجل الأكبر لمحمد رضا بهلوي، فإنه “لن تكون هناك مصالحة حقيقية بين إيران والمملكة العربية السعودية طالما ظل نظام آية في السلطة”، ومع ذلك، “باختفاء نظام الجمهورية الإسلامية الحالي، ستتمكن دولتانا مرة أخرى من التمتع بعلاقات وروابط مثمرة”، على حد تعبيره.