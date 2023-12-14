الابن الأكبر لرضا بهلوي: إيران تمول زرع الفوضى وعدم استقرار الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، “إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وبشكل أعم، للسلام في الشرق الأوسط هو نهاية سلطة (نظام) الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تمول وتساعد وتوجه الجماعات الإرهابية مثل حركة حماس لزرع الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقال رضا بهلوي في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية “هذا النظام (في طهران) يتغذى على الفوضى والصراع. وطالما ظل على سدة السلطة، فإنه لن يسمح بحل دبلوماسي لهذا الصراع”.

وفي إشارة إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل، لفت النجل الأكبر لآخر شاه في إيران إلى أن “الهدف الرئيسي لنظام آية الله في إيران هو ما يسمى بـ اتفاقيات إبراهيم، التي مهدت الطريق للتقارب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية”.

وبالنسبة لبهلوي، فإن “أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت تهدف إلى الإضرار بالنجاح الدبلوماسي لهذه الاتفاقيات”.

ومرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي الذكرى الثالثة على توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات في البيت الأبيض بواشنطن بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين. وانضمت لاحقا في نفس العام المغرب إلى الاتفاقية.