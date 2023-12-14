نجل شاه إيران: الانتقال نحو الديمقراطية حقيقة وليس احتمالاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى نجل شاه إيران، رضا بهلوي الثاني، أن “التحول إلى الديمقراطية في إيران ليس أمراً ممكناً، بل واقع”.

وفي مقابلة حصرية مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أضاف نجل شاه بلاد فارس السابق محمد رضا بهلوي، أن “الشعب الإيراني يعرف جيدًا ما لا يريده وهو يدرك ما يريده الآن: إيران علمانية وديمقراطية”.

وتابع: “لقد أيدت دائماً مبدأ أن هذا التحول يجب أن يتم داخلياً ومن خلال أساليب لاعنفية، كما رأينا مرات عديدة في التاريخ الحديث، وبشكل خاص في جنوب أفريقيا وأوروبا الشرقية”.

وخلص رضا بهلوي، مشيراً إلى أن “الإيرانيين يتّْحدون في حركة عصيان مدني وطني لإسقاط الجمهورية الإسلامية، وهذه هي الطريقة التي نتبعها في بلادنا”، لذلك “ستنتقل البلاد إلى الديمقراطية”.