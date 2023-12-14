رضا بهلوي: لا مكان لحماس في دولة فلسطينية مستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب نجل شاه إيران، رضا بهلوي الثاني، عن الاقتناع بأنه لا مكان لحركة (حماس) في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي مقابلة حصرية مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، قال نجل شاه بلاد فارس السابق محمد رضا بهلوي، إن “الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش في سلام في دولته، لكن هذا لا يمكن أن يحدث مع حركة (حماس)، وهي منظمة إرهابية وحشية”.

وأشار إلى أن حماس “بالإضافة إلى ترويع المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، قامت بقمع الشعب الفلسطيني بعنف”، مؤكداً أن “الفلسطينيين يستحقون أفضل من أن تمثله جماعة إرهابية”.

وخلص رضا بهلوي، مستبعدًا “أي دور لحركة (حماس) في الدولة الفلسطينية المستقبلية المحتملة”.