تاياني يستبعد ترشح دراغي لرئاسة الجهاز التنفيذي الأوروبي القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أنه بوسع رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي “تولي أي منصب في بروكسل”، وذلك في معرض تعليقه على أنباء تداولت عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترشيح المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي لقيادة المفوضية بعد انتخابات حزيران/يونيو 2024 لتجديد البرلمان الأوروبي.

وقال تاياني الخميس، على هامش اجتماع كتلة حزب الشعب الأوروبي في بروكسل “دراغي شخصية ذات عمق عظيم: لقد كان رئيساً ممتازاً للمركزي الأوروبي ورئيساً للوزراء بدعم أيضاً من حزبي. إنه يستطيع تولي أي منصب، ولكن يبدو من السابق لأوانه مقارنته بالآخرين كمرشح محتمل لرئاسة المفوضية”.

وأضاف تاياني، الذي ورث زعامة حزب (فورتسا إيتاليا) بعد وفاة مؤسس الحزب سيليفو برلسكوني “لا أعتقد أن دراغي يريد الدخول مباشرة في حلبة المنافسة”، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية “ستحدد خياراتها” بشأن الرئيس القادم للجهاز التنفيذي الأوروبي وسوف تشارك في المناقشات مع أحزاب أوروبية أخرى.