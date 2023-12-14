الحكومة الإيطالية: لا قلق بشأن تعليق تصويت البرلماني الألباني على اتفاقية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “لا يشعر بالقلق” حيال قرار المحكمة العليا الألبانية تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق إدارة تدفقات الهجرة مع إيطاليا والذي بموجبه تقيم الأخيرة مركزين للمهاجرين في التراب الألباني.

وقال تاياني، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع لكتلة حزب الشعب الأوروبي في بروكسل، “أعتقد أنها مسألة قانونية سيتم حلها بسرعة كبيرة، لكن ليس من حقنا التعليق على قرارات محكمة دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقد تمت دعوة المحكمة للنطق من خلال استئنافين من المعارضة قدمهما بشكل منفصل الحزب الديمقراطي الألباني و28 نائباً آخر متحالفين مع رئيس الوزراء السابق من يمين الوسط، سالي بيريشا.

وترى المعارضة أن الاتفاق ينتهك الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها ألبانيا. وهذا يعني أن مصادقة البرلمان على الاتفاقية معلقة لحين إبداء قضاة المحكمة العليا رأيهم في غضون ثلاثة أشهر.