تورك: لغة صادمة من حماس وجيش وقادة إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “ضرورة ضمان المساءلة لمنع استمرار المظالم”.

وقال تورك “ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا في إسرائيل هو مأساة تؤثر على الجميع”، معربا عن الشعور “بالصدمة بشكل كبير جدا إزاء اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية، من قبل حماس وأيضا من الجيش والقادة السياسيين في إسرائيل. بعضهم أدلى بتعليقات مرفوضة تماما وتثير قلقنا بشكل كبير”.

وأضاف، في حوار نشره الموقع الاعلامي للأمم المتحدة، “ما يحدث في غزة يفوق وصفه بأنه مدمر. أشعر بالغضب لأن العديد من زملائنا قُتلوا، نحو 135 من الأونروا وزميلة من منظمة الصحة العالمية”، مشددا على أن “المساءلة هي المفتاح والحلقة المفقودة في معظم حالات الصراع حول العالم، الأمر الذي يفاقم دائرة العنف والانتهاكات”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “أشعر بالغضب لأن نظامنا الإنساني لا يحظى بالاحترام الذي يجب أن يُكفل له، ولأننا غير قادرين على عمل ما نفعله عادة في ظروف الحرب، ولانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يوميا بشكل هائل”.

وبشأن اتهامات بحدوث “إبادة جماعية” في القطاع، قال تورك “سنواصل التوثيق والإبلاغ ورصد الوضع. أشعر بقلق بالغ بشأن خطر وقوع جرائم فظيعة وبشأن الوضع في الضفة الغربية، وخاصة ما شهدناه من مقتل أكثر من 271 فلسطينيا، منهم 69 طفلا. أشعر بالقلق عما يعنيه ذلك للمستقبل”.

وشدد على أنه “من المهم للغاية أن تكون المساءلة جزء من أي تدابير مستقبلية لأن المظالم ستستمر إذا تفشى الإفلات من العقاب ولم يتم الكشف عن الحقائق. آمل أن يساعد العمل الذي نقوم به على جانب حقوق الإنسان، وأيضا ما تفعله المحكمة الجنائية الدولية والآليات المختلفة، في التغلب على بعض الأمور المتعلقة بالمساءلة التي نواجهها في هذا الوضع”.