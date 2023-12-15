أزمة الشرق الأوسط محور لقاء رئيسي دبلوماسية إيطاليا والفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغر، وذلك في إطار “المشاورات الثنائية الدورية بين إيطاليا والكرسي الرسولي”.

وأشارت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن اللقاء الذي جرى في الفاتيكان “تناول الوضع في الشرق الأوسط بشكل خاص”، حيث جدد وزير الخارجية “إدانة إيطاليا الواضحة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي نفذته حركة حماس، والتي لا تمثل الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة”.

كما شدد تاياني على “الالتزام الايطالي، ومنذ بداية الأزمة في قطاع غزة، لتوفير الدعم الإنساني للسكان المدنيين وإعادة خلق أفق سياسي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بإعادة إطلاق حل الدولتين”، وكذلك “التأكيد على الأولوية المطلقة التي تمثلها حماية المدنيين الفلسطينيين بالنسبة لإيطاليا من جانب السلطات الإسرائيلية في سير العمليات العسكرية في القطاع”.

كما أكد رئيس الدبلوماسية الايطالية “ضرورة استئناف المسار السياسي والدبلوماسي للسلام دون تردد”.