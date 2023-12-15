إيطاليا: 56404 إصابة بكوفيد و316 حالة وفاة الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر، شهد تسجيل 56,404 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في أنحاء البلاد، أي بانخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كانت الإصابات 58,637.

وورد في النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الصحة، والخاصة بأوضاع تفشي فيروس كورونا، أن “عدد حالات الوفاة بلغ 316، وهو بزيادة بنسبة 1% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان عدد الضحايا قد توقف عند 313 شخصاً”.

وذكرت النشرة، أن “عدد تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها، بلغ 279,323″، وهو بانخفاض “بنسبة 1.9% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي أجري فيه 284,806 مسحات، وبنسبة حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بلغت 20.2%”، أي “بانخفاض بـ0.4 نقطة مئوية مقارنة بالمسح السابق الذي كان قد تمخض عن نسبة 20.6%”.

هذا وقد أشار موقع وزارة الصحة إلى أنه “تم حتى 14 كانون الأول/ديسمبر، إعطاء 1,459,547 لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا منذ بداية حملتي التلقيح الخريفية والشتائية”، وأنه “في الأيام السبعة الأخيرة، أي من 8 إلى 14 الشهر الجاري، بلغ عدد اللقاحات المعطاة 171,338″، وهي “بانخفاض مقارنة بالأسبوع السابق، عندما تم إجراء 203,093 عملية تطعيم”.