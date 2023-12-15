التزام سعودي إيراني “بتطبيق اتفاق بكين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن “التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين”، وذلك في أعقاب اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية.

وحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، ترأس الاجتماع الذي انعقد الجمعة في بكين نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، حيث رأس وفد المملكة في الاجتماع نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ورأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري كني.

واستعرض الاجتماع “ما تحقق من نتائج إيجابية في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية في آذار/مارس الماضي، وإعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرياض وطهران، واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيري خارجية البلدين”.

وإذ “أعربت كل من المملكة وإيران عن تقديرهما للدور المهم الذي تؤديه جمهورية الصين الشعبية في ذلك، واستضافتها لهذا الاجتماع، أكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة القيام بالدور البناء ودعم الجانبين السعودي والإيراني في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز العلاقات”.

وبحث الأطراف الثلاثة “أوجه التعاون الثلاثي في مختلف المجالات”.

كما أبدى الأطراف الثلاثة “قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي”، مؤكدين على “ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين”. كما أكد الأطراف على أن “أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره”.

وتقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة في شهر حزيران/يونيو من عام 2024م، في المملكة العربية السعودية.