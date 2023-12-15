ميلوني: رغم الاختلافات، توافق في القمة بشأن حل الدولتين والشعبين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أنه فيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك داخل المجلس الأوروبي “مناقشة متعمقة للغاية” ولكن “فضلنا تكرار استنتاجات المجلس الأخير”، لتجنب “بعض الاختلافات” بين الدول الأعضاء.

وأضافت ميلوني بعد ظهر الجمعة، في ختام قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي: “على أية حال، نحن جميعا متفقون على أنه من الضروري: الاستمرار في إدانة هجمات حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن الأعراف الدولية، والعمل على فترة حل طويلة الأمد للشعبين والدولتين” الإسرائيلية والفلسطينية.

وقد أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل وجود “حساسيات مختلفة” بين الدول الأعضاء حول الدعوة لهدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار. إلا أنه رأى أن هذا الموضوع “يجب ألا يخفي الشيء الأساسي، وهو التصميم المشترك على الحشد على المستوى الإنساني” وعلى “العملية السياسية للتوصل إلى حل الدولتين”.