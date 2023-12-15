ميشيل يدعو لدور أوروبي “مؤثر” على الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل طرف التكتل الموحد بالمشاركة “قدر الإمكان في التأثير على ما يحدث في الشرق الأوسط”.

وتحدث ميشيل الجمعة، في ختام القمة الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن “وحدة” بين الدول السبعة والعشرين الاعضاء بشأن “ضمانات أمن إسرائيل وحقها في الأمن وفي الوجود، ولهذا السبب أدنا مرارا وتكرارا هجمات حماس الإرهابية واختيار الحركة استخدام المدنيين كدروع بشرية”.

وتابع: “نحن نطالب حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، ونكرر أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب أن يمارس بما يتوافق مع القانون الدولي”، كما “نؤكد على ضرورة ضمان الدعم والمساعدات الإنسانية” للسكان في قطاع غزة.