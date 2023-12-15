ماتّاريلا: تحذير البابا من حرب عالمية مجزأة أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا إن الجميع “يشعر بالقلق إزاء الأضرار التي لحقت بكوكبنا بسبب فيروسات أو كوارث طبيعية، ولكن يجب أن نلاحظ أن الخطر الأكبر يأتي من السلوك المؤسف لبعض الحكومات وقوات شبه عسكرية وجماعات إرهابية”.

ورأى ماتّاريلا، خلال لقائه الجمعة بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي) مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إيطاليا للتهنئة بمناسبة نهاية العام، أنه “من المستحيل عدم الاعتراف باستبصار الحبر الأعظم فرنسيس الذي تحدث قبل عشر سنوات ولأول مرة عن: حرب عالمية مجزأة”. وأضاف رأس الدولة الإيطالية “لا ينبغي تجاهل هذا التحذير، الذي أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، ويتطلب قراءة أكثر وعيًا للواقع”.

وحسب ماتاريلا، فإن “شظايا الحروب هذه تخاطر في الواقع بخلق آفاق زائفة تخدع قدرتنا على التحليل والفهم”.