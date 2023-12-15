إيطاليا تجدد دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة الاعراب عن دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب تاياني على منصة (إكس) في أعقاب المحادثة الهاتفية “أكدت لرافائيل غروسي دعم الحكومة الإيطالية للعمل الدولي الذي تقوم به الوكالة في ضوء القمة النووية التي ستعقد في بروكسل في شهر آذار/مارس” القادم.

وأردف “قمنا بتقييم سيناريوهات الأزمات” في العالم مع “إيلاء اهتمام خاص لأهمية سلامة محطة زاباوروجيا للطاقة النووية”، على نهر دنيبرو جنوبي أوكرانيا.