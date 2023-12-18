سكرتير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أعلنت مصادر رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن سيصل إلى إسرائيل اليوم في زيارة تهدف للاطلاع على آخر التطورات في الحرب، وسط خلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقاُ لما أفاد مسؤول في البنتاغون، فإن “أوستن يريد أن يفهم بوضوح شديد التقييم الذاتي للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية للانتقال إلى المرحلة التالية من الصراع”.

وقال مسؤول البنتاغون إن محادثات أوستن ستركز على “تقييم الحملة الجارية حتى الآن، والأهداف التشغيلية المحددة التي يتعين الوفاء بها”.