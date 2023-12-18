إيطاليا: سندعم القرار الأممي لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، “دعم القرار الذي ستقدمه الإمارات والولايات المتحدة اليوم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزّة”.

وفي كلمته لدى افتتاح مؤتمر السفراء في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين، أعرب الوزير تاياني، عن “الأمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من اعتماد هذه الوثيقة اليوم”، مكرراً إيمانه بفائدة “الحوار لحل المشاكل”.

هذا وقد أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه سيعود اليوم للتصويت على قرار صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس)، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.