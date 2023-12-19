وزير داخلية إيطاليا: تونس أوقفت 84 ألف مهاجر منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن تونس منعت 83,944 مهاجراً من مغادرة سواحلها هذا العام، والذين كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو) الثلاثاء، عمليات المنع المذكورة، “شملت المهاجرين الذين أعيدوا إلى الشاطئ وأولئك الذين تم منعهم من الصعود على متن قوارب الهجرة”، مبيناً أن “هذا الرقم أعلى بنسبة 192٪ عن العام السابق، وهو يعطي فكرة عن الجهد الذي تبذله تونس وماذا كان سيحدث لو لم ندعم التعاون معها، كما أمل البعض”.

وذكر الوزير، أنه “يمكن اتباع مبدأ مماثل مع ليبيا”، لافتاً إلى أن “في عام 2024، نخطط لتعزيز هذا التعاون على صعيد دعم العودة الطوعية إلى الوطن من خلال مساعدة تونس وليبيا على اعتراض المهاجرين عند دخولهم إلى أراضيهم الوطنية”، وذلك “بناء على ما طلبوه منا بأنفسهم عدة مرات، وهو مشروع يمكنه الاعتماد على التمويل الأوروبي ومساهمة المنظمات الإنسانية الدولية”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أنه “بصرف النظر عن الظروف المناخية التي لا تشجع عمليات المغادرة، فقد بدأنا نرى آثار اتفاقيات التعاون مع تونس وليبيا”، وهما “بلدا العبور الرئيسيان”، فـ”استمرار هذا التعاون وتكثيفه يجعلنا واثقين من أن هذا الاتجاه صائب ويمكن من خلاله تأكيد انخفاض عدد الوافدين العام المقبل”.