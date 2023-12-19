الاتحاد الأوروبي يوسع استثماراته في رواندا بإطار البوابة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- خلال زيارتها للعاصمة كيغالي، ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيس رواندا بول كاغامي “الاستثمارات في مجالات تشمل الصحة والمواد الخام الحيوية وصناعة الأغذية الزراعية والقدرة على التكيف مع المناخ والتعليم”.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل اليوم الثلاثاء، أعلنت فون دير لاين عن استثمار إضافي بقيمة 40 مليون يورو في “تطوير صناعة الأدوية الحيوية والتصنيع المحلي للقاحات والأدوية والمنتجات الصحية في رواندا” في إطار البوابة العالمية (EU Global Gateway)

برنامج البوابة العالمية هو استثمار أوروبي في دول الجنوب بصفة خاصة ويعتبر منافسا لمبادرة الحزام والطريق الصينية وكذلك لتأمين مصادر المعادن الأساسية للقطاعين الأخضر والرقمي.

ويستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في إطار نهج فريق أوروبا، أكثر من 900 مليون يورو في رواندا ضمن البوابة العالمية، وناقش المسؤولان “الاستثمارات في مجالات تشمل الصحة، والمواد الخام الحيوية، وصناعة الأغذية الزراعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتعليم”.

كما شهدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي خلال زيارتها لرواندا التوقيع على “الإعلان المشترك بشأن سلاسل المواد الخام الحيوية بين حكومة رواندا وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت المذكرة إلى أن الإعلان “يستند إلى علاقة العمل القوية بين الاتحاد الأوروبي ورواندا في قطاع التعدين ويمهد الطريق لشراكة استراتيجية أكثر أهمية وشمولاً في مجال المواد الخام الحيوية في إطار استراتيجية البوابة العالمية”.