إيطاليا سترسل فرقاطة للمشاركة في العملية الدولية بمياه البحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية إرسال فرقاطة للمشاركة في دوريات عملية (حارس الازدهار) الدولية بقيادة أمريكية “لتأمين الملاحة بمياه البحر الأحمر وخليج عدن”

ووفق مصادر إعلامية، فإن وزير الدفاع غويدو كروزيتّو سيجري محادثة هاتفية في وقت لاحق اليوم مع نظيره الامريكي لويد أوستن لمناقشة “تفاصيل المهمة البحرية الإيطالية إلى جانب الحلفاء بمياه البحر الأحمر”.

وكان أوستن قد أعلن المبادرة أمس خلال زيارته لإسرائيل، والتي تشارك فيها كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا والبحرين وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل، ستركز على “التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن” ردا على الهجمات التي يشنها الحوثيون (جماعة أنصار الله) على حركة السفن بالمنطقة.

ووفق الحكومة الإيطالية، فإن مشاركة روما لا تتطلب الضوء الأخضر من البرلمان.

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي لـ(أنصار الله) ، محمد عبد السلام إن عمليات جماعة الحوثي تهدف إلى “مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد”.

وحذر الناطق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن “من يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله، والتحالف المشكل أمريكيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة”. وأردف “كما سمحت أمريكا لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني، وقد أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة”.