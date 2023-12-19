برلماني إيطالي: 650 مليوناً لإقامة مراكز استقبال المهاجرين بألبانيا انتحار اقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب برلماني إيطالي معارض، عن الاقتناع بأن تخصيص 650 مليون يورو لإقامة مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين في ألبانيا، يُعدّ “انتحاراً اقتصادياً”.

وقال عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن “الاتفاق مع تيرانا بشأن إعادة تأهيل المهاجرين في ألبانيا، سيكلف إيطاليا أكثر من 650 مليون يورو على مدى 5 سنوات وفقًا لنص مشروع القانون الذي وقعه الرئيس ماتّاريلا”.

ووصف الأمر بأنه “انتحار اقتصادي لإيطاليا، وحشية تجاه المهاجرين وسابقة خطيرة للغاية في إدارة الاستقبال، والتي يتم نقلها لأول مرة إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، بأماكن احتجاز لا أحد يعلم على وجه التحديد، من يعلق أو يضمن فيها سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وأشار ماجي إلى أن “كل هذا من أجل عملية تسويقية تقوم بها جورجا ميلوني، تزرع أملاً باطلاً لثني الناس عن المغادرة إلى إيطاليا، بدلاً من النضال ضد المهربين ميدانيا”، مبيناً: “نحن نعمل بالفعل على تقديم شكوى إلى ديوان المحاسبة لوقف هذه الفضيحة الإنسانية، القانونية والاقتصادية”.

وكان وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي قد قال في مقابلة مع صحيفة (إل تيمبو) الثلاثاء، بشأن تعليق الاتفاق مع ألبانيا التي ينبغي أن تستضيف مركزين للمهاجرين: “لا داعٍ للقلق”، مبيناً أنه “وفقاً للأحكام الشرعية للنظام القانوني الألباني، فإن ما يتم تعليقه مؤقتاً، هو التصديق على الاتفاقية فقط. إلا أن الأوقات المتوقعة للتصديق، ستأتي بالتماشي والأهداف المحددة، ونحن واثقون من أن المشروع سيمضي قدماً”.