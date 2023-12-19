البابا: آلام بيت لحم جرح مفتوح للشرق الأوسط والعالم أجمع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء إنَّ “آلام بيت لحم هي جرح مفتوح للشرق الأوسط والعالم أجمع”.

وأشار البابا، في منشور على منصة (إكس) إلى أنه “بالنسبة لسكان الأرض المقدسة، سيكون عيد الميلاد عيد ألم وحداد، ونحن لا نريد أن نتركهم بمفردهم”.

وأردف: “لنكن قريبين منهم بالصلاة والمساعدة الملموسة”.

وكان البابا قد تحدث في وقت سابق عن “الحاجة إلى جهد مشترك من جانب البلدان الأكثر تضرُّرًا بشكل مباشر والمجتمع الدولي لكي نمنع هذا الواقع المأساوي بأن يمرَّ دون أن يلاحظه أحد ولكي نقدم معًا اجابة إنسانية. ولا ننسينَّ إخوتنا وأخواتنا الذين يتألّمون بسبب الحرب في أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل ومناطق الصراع الأخرى. ليعزز اقتراب عيد الميلاد الالتزام بفتح دروب سلام.

وأضاف “مازلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومؤلمة جدًا من غزة. مدنيون عزل يتعرضون للقصف وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعيَّة العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى وذوي احتياجات خاصة وراهبات”.