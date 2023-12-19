تأكيد إيطالي- أمريكي على “مبدأ حرية الملاحة” بالبحر الأحمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت روما وواشنطن على “أهمية مبدأ حرية الملاحة” وذلك في لقاء افتراضي الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بين وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو ونظيره الأمريكي لويد أوستن.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة الدفاع الإيطالية، جرى خلال الاتصال “تقييم تأثير” هجمات جماعة (انصار الله) اليمنية على “التجارة الدولية ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان سلامة الطرق البحرية منعاً لتداعياتها على الاقتصاد الدولي مع ديناميكيات خطيرة على أسعار المواد الخام”.

وأعلن كروزيتّو أن “إيطاليا ستقوم بدورها، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمواجهة النشاط الإرهابي المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الحوثيون الذي استهجناه، ولحماية ازدهار التجارة وضمان حرية الملاحة والقانون الدولي”.

ورأى الوزير الإيطالي أنه “من الضروري زيادة الوجود في المنطقة من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار وتجنب كوارث بيئية وكذلك منع استئناف ارتفاع التضخم” ولهذا السبب، “سترسل إيطاليا، في الساعات القليلة المقبلة، الفرقاطة الأوروبية متعددة المهام (فيرجيليو) إلى البحر الأحمر”.