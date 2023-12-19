المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا يلتقي الجنرال خليفة حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-التقى المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، رئيس البعثة الدبلوماسية في طرابلس، السفير ريتشارد نورلاند قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر.

وأشارت السفارة الامريكية اليوم الثلاثاء إلى أن اللقاء جرى “للتباحث حول أفضل السبل لتعزيز العمل الحيوي الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لجمع الأطراف المؤسسية في ليبيا لحل المسائل السياسية التي تقف عائقا أمام الانتخابات وحكومة وطنية موحدة”.

كما تم التشديد خلال اللقاء على “أهمية توحيد الجيش الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا والحرص على صرف الأموال لإعادة اعمار درنة والمناطق الأخرى المتضررة من الفيضانات بشكل شفاف وبقيادة خبراء وبدعم فني عتيد من المؤسسات الدولية”.

ويأتي اللقاء في بنغازي غداة إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الامن أكد فيها أن الليبيين “يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد”.

وحسب الممثل الخاص للأمين العام، فإن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية”، متحدثا عن “مزاج وطني عام” على “استعداد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا”.

كما شدد باتيلي في إحاطته على ضرورة عدم السماح لما وصفها بـ”مجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى”.