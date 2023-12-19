مسؤول فاتيكاني: حل مآسي البشرية يتطلب عملاً لبناء عالم سلام وأخوّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد مسؤول فاتيكاني، أن إيجاد حل لهذه المأساة البشرية التي نشهدها، يتطلب العمل على بناء عالم من السلام والأخوّة.

جاء ذلك على لسان الكاردينال الأرجنتيني الإيطالي ليوناردو ساندري، الذي خدم الكرسي الرسولي في بعثات دبلوماسية عديدة، والذي استهل حديثه لموقع (فاتيكان نيوز) الإخباري الثلاثاء، لافتا إلى أنه كان حاضراً في العاصمة الإماراتية عندما وُقعت وثيقة الأخوة الإنسانية، وقال إنها “كانت نبوية وفتحت درباً جديدة من التفاهم والحوار”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا فرنسيس صباح أمس الاثنين بالفاتيكان أعضاء لجنة التحكيم لجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024، والتي تأسست عام 2019 بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي من قبل الحبر الأعظم وإمام الأزهر أحمد الطيب.

وأوضح نيافته الذي يمثل الكرسي الرسولي داخل لجنة التحكيم، أن “البابا فرنسيس، سلط الضوء خلال اللقاء على أهمية وثيقة أبو ظبي وتأثيرها على الأخوة الكونية والحوار والسلام، وذكّر بأوضاع الحرب التي ما تزال تعيشها مناطق عدة حول العالم، من بينها صراعات اندلعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما تزال مستمرة لغاية اليوم”.

وأضاف: “لقد عشنا كل السنوات الماضية ونحن نشهد حروباً تقع هنا وهناك”، معتبرا أن “إيجاد حل لهذه المأساة البشرية يتطلب العمل على بناء عالم من السلام والأخوة”. وقال: “إنها الدرب الوحيدة التي تسمح لنا بالقول إننا نعيش كأخوة في هذا العالم ونساعد بعضنا البعض”. من هذا المنطلق، تابع نيافته: “شاء الحبر الأعظم أن يشدد على أهمية الاستمرار في السعي إلى بناء عالم أفضل بواسطة الحوار”.

بعدها لفت الكاردينال ساندري إلى أن “إحدى أعضاء لجنة التحكيم، هي مديرة عامة سابقة لهيئة اليونيسكو، وهذا ما يعكس أهمية التربية في هذا الإطار”. وذكّر بأن “الحبر الأعظم شاء أيضا أن يسلط الضوء على قيمة التربية، كي لا يكون عالم الشبان خالياً من القيم، إذ ينبغي أن تقود قيم الحوار والأخوة خطوات الشباب في كل يوم من حياتهم. وبهذه الطريقة يتمكنون من النمو في التربية على السلام وإلا لن يكون هناك مستقبل للبشرية إذا ما استمرت في الحروب والانقسامات”.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التي يمكن أن توجهها اليوم جائزة زايد للأخوة الإنسانية إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد صراعا مأساوياً بين إسرائيل وحماس، مع العلم أنها أرض مقدسة بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث، قال الكاردينال ساندري: “إنها مدعوة إلى توجيه أنظار العالم نحو ما يجري في المنطقة، وهذا ما فعله أيضا البابا فرنسيس في أكثر من مناسبة، وخلال لقائه مع أعضاء لجنة التحكيم أيضاً”.

ولفت العميد الفخري لدائرة الكنائس الشرقية، إلى أن “من يكسبون من الحروب هم من يصّنعون الأسلحة فقط”. وأوضح أن “الحبر الأعظم ذكّر بما تخلفه الحرب من دموع، وآلام ومخاوف ويأس خصوصا وسط الشبان”. كما ذكّر أيضاً “بالكلمة التي ألقاها البابا في الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي عام ٢٠١٩، عندما تحدث أمام قادة الدول عن مآسي الحروب. تماماً كالخطاب الذي ألقاه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر في المدافن الأمريكية بروما حيث احتفل بالقداس الإلهي، والذي تساءل عن الفائدة من كل ذلك، وعن الإسهام الذي تقدمه الحروب زارعة الحقد والموت. وقد ذكّر فرنسيس أمس بأنه بكى في تلك المناسبة أمام تلك المدافن”.

ولم تخلُ كلمات ساندري من الإشارة إلى “عملية الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية لهذا العام”، وقال إن “الترشيحات كثيرة وثمة مبادرات رائعة تهدف إلى إنقاذ العالم من المرض والفقر والذل والاتجار بالبشر”. ولفت نيافته في ختام حديثه إلى أن “أعضاء لجنة التحكيم يريدون أن يجدوا بين تلك المبادرات نماذج لحياة ملموسة ليقولوا للأجيال الفتية: إذا أردتم أن تعيشوا حياة لها معنى، ولا تكون خالية من الأمل، فالطريق الواجب سلوكها تتمثل في اتباع الأشخاص والمنظمات الذين يقومون بأفعال عظيمة تصب في صالح الشخص البشري”.

وفيما يتعلق بالترشيحات لجائزة زايد للأخوة الإنسانية لهذا العام صرح المستشار محمد عبد السلام بأن عدد المرشحين ارتفع من 40 تقريباً عام 2019 ليصل إلى أكثر من مائة مرشح. وستُسلم الجائزة في 4 شباط/فبراير المقبل في الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وتزامنا مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 2020.