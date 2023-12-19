وزير الدفاع الإيطالي: نحن إلى جانب حرية أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “مرة أخرى، تختار إيطاليا أن تكون إلى جانب حرية البلدان واحترام القانون الدولي، بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم، بما يتماشى والموقف الذي اتخذه حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي”.

وقال الوزير كروزيتّو في تصريحات صحافية الثلاثاء: “لقد اخترنا بصفتنا وزارة وحكومة تمديد قانون التوجيه، الذي قررته الحكومة السابقة قبل عام تماماً، مع ترك صيغة المرسوم دون تغيير واتخاذ قرار بالامتثال له بتمرير برلماني، بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة”.

وتابع الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “اخترنا أن نفعل ذلك دون استخدام أدوات ثانوية كمرسوم الألف تمديد أو غيرها من الأحكام غير المتجانسة من حيث الموضوع، كما ظن البعض”. واختتم بالقول: “أود أن أشير إلى أنه فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، لا وجود لأي مشكلة سياسية داخل الأغلبية الحكومية التي تعتزم بدلاً من ذلك احترام دور البرلمان ومراقبته للأمور”.