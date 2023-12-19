إيطاليا: رؤية مشتركة مع بريطانيا للدفاع عن استقلال أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن رؤية مشتركة تجمعها والمملكة المتحدة من ناحية الدفاع عن استقلال أوكرانيا.

وقال الوزير تاياني خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية الثلاثاء، إن “هناك رؤية مشتركة بين بلدينا بشأن الدعم الذي يجب تقديمه لأوكرانيا للدفاع عن استقلالها وإنفاذ القانون الدولي”.

هذا وتواصل بريطانيا تقديم الدعم لكييف، إذ أكد وزير دفاعها، بن والاس، إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وقال في إحاطة لأعضاء مجلس العموم بهذا الصدد: “يمكنني اليوم تأكيد تبرع بلادنا بصواريخ (ستورم شادو) لأوكرانيا”.