العفو الدولية: إيران تشنق عروساً طفلة قتلت زوجها العنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت منظمة العفو الدولية عن “شنق سميرة سابزيان، العروس الطفلة التي قتلت زوجها العنيف قبل ثماني سنوات، هذا الصباح في إيران”، مشيرةً الى أنها “المرأة الثامنة عشرة التي يتم إعدامها من أصل 800 عملية شنق”.

وقال المتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة، ريكّاردو نوري، معلقاً الأربعاء: “لقد تم إعدام سميرة سابزيان كما كنا نخشى”، إذ “نفذّ الحكم بحقها هذا الصباح في إيران بعد صلاة الفجر بشكل مباشر”.

وأضاف الناطق باسم العفو الدولية، أن “القوانين الإيرانية تسمح بالزواج القسري والمبكر من سن 13 عامًا للفتيات”، كما أنها “لا تحمي النساء من العنف المنزلي وتقضي بقتلهن عندما يتمردن”.