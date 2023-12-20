البابا: الاستهلاكية تنخر معنى الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس من أن “هناك اليوم خطر إضاعة ما يهم بالفعل في الحياة”، مضيفاً أن “هذا الخطر يتزايد، ويا للمفارقة، في فترة الاحتفال بالميلاد، حيث ننغمس في استهلاكية تصيب معناه الحقيقي بالتآكل”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد تحدث البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أن البابا فرنسيس عن القناعة، قائلاً إن “المذود قد تأسس كمدرسة للقناعة، وهو أمر يقول لنا نحن أيضا الكثير اليوم”. ولفت إلى أن “تبادل الهدايا أمر جيد”، لكنه حذر من “اللهاث على الشراء لأن هذا يحوِّل الانتباه إلى اتجاه آخر بعيداً عن اعتدال الميلاد”.

وكرر فرنسيس هنا “ضرورة النظر إلى المذود والاندهاش أمامه”، مشيرا إلى أنه “لا يكون هناك في بعض الأحيان مكان في داخلنا للدهشة، بل بالاهتمام بتنظيم الاحتفال فقط. لقد نشأ المذود ليعود بنا إلى ما هو جوهري، أي إلى الله الذي جاء ليسكن بيننا، ولهذا فمن المهم النظر إلى المذود لأنه يساعدنا على إدراك ما يهم”.

وتحدث البابا هنا عن “علاقات يسوع الاجتماعية في ذلك المشهد، أي العائلة الممثَّلة في يوسف ومريم والأشخاص الأعزاء الذين نجدهم في الرعاة”. وشدد على “أولوية الأشخاص، الأشخاص قبل الأشياء”. واختتم مشيراً إلى “إننا نضع مرات كثيرة الأشياء قبل الأشخاص”.