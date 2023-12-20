البابا: قرب من ضحايا زلزال الصين وكل من يكابد الحروب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس عقب تعليمه الأسبوعي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، التوجه بالفكر إلى ضحايا وجرحى الزلزال العنيف الذي ضرب بعض المناطق الصينية الاثنين الماضي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد تابع فرنسيس مؤكدا قربه “بالمحبة والصلاة من السكان المتضررين”، وتشجيعه “لعناصر الإغاثة”. ثم استمطر على الجميع “بركات الله كلي القدرة كي يهب القلوب العزاء في الألم”.

وشدد بيرغوليو على “ضرورة ألا ننسى من يعانون من شر الحرب التي هي هزيمة دائما، ولا يستفيد منها سوى صانعي الأسلحة”.

ووجه البابا الدعوة “من أجل التأمل بما يحدث في فلسطين وإسرائيل وأوكرانيا، مع التفكير بشكل خاص بالأطفال في مناطق الحرب”. واختتم مضيفاً: “فلنتوجه إلى المذود ونطلب السلام من يسوع، فهو أمير السلام”.