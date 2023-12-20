إيطاليا: تعاون استراتيجي مع بكين حتى بعد فض معاهدة الحزام والطريق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، الضوء على “العمل بشكل إيجابي للغاية مع الصين، حتى بعد الخروج من معاهدة طريق الحرير الجديدة”.

وفي تصريحات صحافية خلال حدث اقتصادي في روما الأربعاء، تحت عنوان “كيفية الاستثمار في إيطاليا.. توقعات لعام 2024″، قال نائب رئيس الوزراء: “لقد عقدنا اجتماعات عديدة، بعضها في بكين، وهناك تعاون استراتيجي”، مبيناً أن “في فيرونا (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال) سيقام حدث مع وزير التجارة الخارجية الصيني، يشهد مشاركة رجال الأعمال الإيطاليين والصينيين معاً”.

أما بالنسبة للتنافسية مع الدول الغنية التي تفتقر لقيم الديمقراطية الغربية، فقد أكد الوزير تاياني أن “الحرية، الديمقراطية، مركزية الفرد، الرفاهية والاقتصاد يجب ضمان توفيرها لكل شخص، كما يجب للسوق أن تنمو، لكن ينبغي شمل المواطنين بسبل الرفاه جيداً”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مبدياً الاقتناع بـ”ضرورة أن تصبح أوروبا أكثر قدرة على المنافسة، من خلال تغيير بعض القواعد التي تسمح لنا بالمنافسة على المستوى العالمي، لأن العالم بدوره قد تغيّر”.