ما هو ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يعود ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي إلى شهر أيلول/سبتمبر عام 2020 حيث اقترحته المفوضية الأوروبية حينئذ من أجل الإصلاح الشامل لسياسة الهجرة الأوروبية يتناول البعدين الداخلي والخارجي للظاهرة.

ويستند ميثاق الهجرة واللجوء على خمس ركائز تشمل لوائح الفحص لجمع معلومات عن الأشخاص الذي يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ولائحة إجراءات اللجوء وإدارة اللجوء والهجرة واللوائح المتعلقة بالأزمات وأخيرا تحديث البيانات باستخدام الأدلة البيومترية التي تم جمعها أثناء عملية الفحص.

لائحة الفحص تنص على إجراء التحقق من الأشخاص الأجانب الوافدين إلى الحدود الخارجية للاتحاد، لجمع معلومات عن الجنسية والعمر وبصمات الأصابع وصورة الوجه.

لائحة إجراءات اللجوء تحدد قواعد تقديم طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومعايير اختيار المهاجرين للخضوع للإجراءات التقليدية وأولئك الذين سيخضعون لإجراء حدودي “معجل” يسمى الإجراء الحدودي.

لائحة إدارة اللجوء والهجرة تشمل نظام “تضامن إلزامي” يتم تفعيله عندما تجد دولة عضو أو أكثر نفسها تحت ضغوط تدفقات. ويمكن للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة بثلاث طرق: نقل عدد معين من طالبي اللجوء إلى أراضيها، دفع مساهمة نقدية، أو من خلال تمويل مرافق وإجراءات الاستقبال في الدولة الواقعة تحت الضغط التدفقات.

أما اللائحة المتعلقة بالأزمات فهي تنص على تطبيق قواعد استثنائية حصرا في حالات وصول جماعي ومفاجئ لمهاجرين أو في حالات معينة مثل جائحة كوفيد 19. وفي هذه الظروف، قد تطبق السلطات الوطنية تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول.

اللائحة الخامسة والأخيرة تتعلق بتحديث قاعدة البيانات باستخدام أدلة بيومترية تم جمعها أثناء عملية الفحص الأولى على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، لتجنب طلبات لجوء متعددة من نفس الشخص.