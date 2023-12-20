العفو الدولية: الميثاق الأوروبي يعيد تشريعات اللجوء لعقود من الزمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت منظمة العفو الدولية ميثاق الهجرة واللجوء، الذي اعلنت اليوم المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأنه، كونه “يعيد تشريعات اللجوء لعقود من الزمن”، فضلا عن “الحد من حقوق المهاجرين”.

وقالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية بمنظمة العفو الدولية، إيف جيدي “إن هذه الاتفاقية ستعيد تشريعات اللجوء الأوروبية إلى الوراء عقودًا من الزمن”. ورأت أن المحصلة “الأكثر ترجيحاً هي زيادة المعاناة الإنسانية، في كل مرحلة من الرحلة التي يتم القيام بها بحثاً عن اللجوء في الاتحاد الأوروبي: بدءًا من كيفية معاملة الأشخاص من قبل دول خارج الاتحاد الأوروبي، مرورا بحصولهم على اللجوء والمساعدة القانونية على الحدود الأوروبية، إلى استقبالهم داخل الاتحاد الأوروبي”.

ورأت جيدي أنه “يكاد يكون من المؤكد أن الميثاق سيؤدي إلى احتجاز المزيد من الأشخاص على حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة”، حيث “سيتم توجيه المزيد من الأشخاص إلى إجراءات حدودية مع ضمانات أقل، بدلاً من الحصول على تقييم عادل وكامل لطلبات اللجوء الخاصة بهم”.

وحسب سيرينا كيودو، ناشطة بمجال الهجرة في منظمة العفو الدولية، بالنسبة لإيطاليا، فإن “ميثاق الهجرة واللجوء يعني الحفاظ بشكل كبير على نظام دبلن الذي تعرض لانتقادات كبيرة والذي، في الممارسة العملية، يجعل دول الدخول الأولى مسؤولة عن إدارة طالبي اللجوء.

وقالت سيرينا: “بدلاً من إعطاء الأولوية للتضامن من خلال عمليات النقل وتعزيز أنظمة الحماية، ستتمكن الدول ببساطة المساهمة ماليا في تعزيز الحدود الخارجية أو الاستمرار في تمويل دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا”.