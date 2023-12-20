سيناتور إيطالي: العالم يقف متفرجاً على إعدام الإيرانية سميرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ندد سيناتور إيطالي معارض، بحقيقة أن “إيران هي إحدى بلدان العالم التي تقتل فيها الدولة أكبر عدد من النساء”. تعليقاً على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً هذا الصباح في إيران، بحق سميرة سابزيان، العروس الطفلة التي قتلت زوجها العنيف قبل ثماني سنوات، وهي المرأة الـ18 التي يتم إعدامها من أصل 800 عملية شنق إجمالا، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وبهذا الصدد، قال عضو مجلس الشيوخ من حزب (إيطاليا حيّة) إيفان سكالفاروتو في جلسة اليوم الأربعاء، أن “آلة القتل التابعة للنظام الإيراني، التي تعلق أطفال إيران من أعناقهم، قتلت المرأة سميرة، التي كانت عروساً طفلة، وتعرضت للعنف على يد زوجها، الذي قتلته بعد ذلك”.

وأضاف سكالفاروتّو، أنه “ينبغي لنظام آية الله أن يعلم أن العالم يراقبه، وأن البرلمان الإيطالي يبقي أعينه مفتوحة”، كما “أطلب من وزير الخارجية (أنطونيو) تاياني أن ينقل رسمياً هذه الرسالة الموجهة من مجلس الشيوخ إلى السفير الإيراني في روما”.

وذكر السيناتور، أن “عقوبة الإعدام تؤرق الضمير”، لكن “هناك أيضاً الظرف المخيف الذي تم فيه إعدام سميرة، لأن عائلة زوجها لم تعطِ الإذن بوقف التنفيذ”. واختتم مبيناً أن “هذه الطريقة لتفسير قانون العقوبات، لا تطاق، ففي إيطاليا يتم فرض العقاب باسم الشعب الإيطالي، والقانون الجنائي الذي يقوم على مبدأ الانتقام، همجية لا تقل خطورة عن عقوبة الإعدام”.