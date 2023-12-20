الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها لقيادة الأردن في تقديم المساعدات للفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الولايات المتحدة الامريكية عن “تقديرها لقيادة الأردن في تقديم المساعدات” للفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر، إلى أن بلينكن شدد خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس على “التزام الولايات المتحدة بتوفير وتسهيل المساعدات الإنسانية المتزايدة والمستدامة إلى غزة”.

وناقش الوزيران أيضًا “الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع والحاجة إلى بذل كل ما هو ممكن لحماية المدنيين في غزة ووقف عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وأعاد وزير الخارجية الأمريكي “التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين”.