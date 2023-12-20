اتفاق على برنامج مساعدات أوروبية لتونس بقيمة 150 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس على برنامج مساعدات بقيمة 150 مليون يورو يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتعزيز انتعاش الاقتصاد من خلال تحسين إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال والاستثمارات.

ووفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية الاربعاء، يندرج هذا الدعم المالي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بعاصمة الأخيرة في 16 تموز/يوليو الماضي، والتي تتضمن خمس ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي، الاقتصاد والتجارة، التحول إلى الطاقة الخضراء، التقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل.

ويندرج البرنامج الذي تمت الموافقة عليه اليوم في إطار الركيزة الاولي وسيدعم ميزانية الدولة التونسية عبر تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزانة التونسية لدعم جهودها “لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وشامل لصالح مواطنيها”.

وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي وتونس يظلان “مصممين على التعاون من أجل التنفيذ المتزامن للركائز الخمس لمذكرة التفاهم ومواجهة التحديات المشتركة بروح من التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتساوية”.