اتفاق أوروبي على تسهيل تصاريح العمل والاقامة لجذب المهارات الاجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أكد ممثلو الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي (Coreper) اليوم على الاتفاق المؤقت بين الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي بشأن تحديث قانون خاص بالهجرة النظامية في سوق العمل بالتكتل الموحد.

التعديل المقترح، الذي سيتعين اعتماد نصه رسميًا من قبل كل من المجلس والبرلمان الأوروبي، هو جزءً من حزمة “المهارات والمواهب” التي تعالج أوجه القصور في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة القانونية وتهدف إلى جذب المهارات والمواهب التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي.

ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، تعمل القواعد المحدثة على تبسيط إجراءات التقدم بطلب للحصول على تصريح للإقامة لغرض العمل في أراضي إحدى الدول الأعضاء، مما سيعطي دفعة للتوظيف الدولي للمواهب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من الحقوق للعمال من بلدان ثالثة ومعاملتهم على قدم المساواة مقارنة بعمال الاتحاد الأوروبي سوف تقلل من استغلال العمالة.

وبناء على التحديث، يحدد توجيه التصريح الفردي عملية التقديم لدول الاتحاد الأوروبي لإصدار هذا التصريح ويوضح الحقوق المشتركة للعمال من دول ثالثة. وتحتفظ الدول الأعضاء بالكلمة الأخيرة بشأن نوعية وعدد العمال من بلدان ثالثة الذين ترغب في قبولهم في سوق العمل لديها.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز إلى أن “العديد من أصحاب العمل يواجهون وضعًا متوترًا في سوق العمل”، وقالت إن “الاقتراح الذي اتفقنا عليه اليوم هو استجابة لحالة النقص هذه لأنه سيؤدي إلى عملية سلسة ويمكن التنبؤ بها لمواطني دول ثالثة للتقدم بطلب للحصول على تصريح العمل والإقامة دفعة واحدة”.