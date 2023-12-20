رئيس إيطاليا: نعيش مرحلة استثنائية، ولكنها صعبة ومضطربة ومأساوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ر وما- وصف رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم بأنها “استثنائية من ناحية وتتسم بتغييرات كبيرة، ولكنها أيضًا صعبة ومضطربة ومأساوية من نواحٍ عديدة”.

وقال ماتاريلا، خلال لقائه الأربعاء بالمسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة، إن “الخيارات والقرارات التي تؤثر على الحياة الاجتماعية وحرية المواطن يجب أن يعهد بها إلى السياسة وإلى المؤسسات التمثيلية الديمقراطية، وليس إلى استراتيجيات لمجموعات مالية كبرى قائمة على مصالحها، والتي يجب احترامها، ولكن ضمن القواعد”.

وأشار رأس الدولة إلى أن “الأوليغارشيين، من خلفيات مختلفة، يتنافسون في استكشاف أعماق البحار وفي مهمات فضائية جديدة وتطوير أنظمة أقمار صناعية باهظة الثمن، مع تداعيات عسكرية، وفي السيطرة على منصات الاتصالات الاجتماعية، ويعملون في كثير من الأحيان في الواقع كقوى مضادة”.