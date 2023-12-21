منظمة الصحة العالمية: قلق بشأن تفشي المرض والجوع في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف ـ أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء “مزيج” المرض، الجوع وغياب النظافة في قطاع غزّة، مما يؤدي إلى معاناة السكان من “معدلات مرتفعة” من الإصابات بالأمراض المتفشية والوفيات.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس: “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء المزيج السام من المرض، الجوع، نقص مستلزمات النظافة والصرف الصحي الذي يواجهه الناس في قطاع غزّة في الوقت الحالي”.

وأضاف غيبريسيوس إلى أن “الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام المرض”، مبيناً أن “غزّة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة للغاية من تفشي الأمراض المعدية”. علاوة على ذلك، “تبين أن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة أصبحت أكثر شيوعا بـ25 مرة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وأشار مدير المنظمة إلى أن “هذه الأمراض يمكن أن تكون قاتلة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، بل وأكثر من ذلك في غياب الخدمات الصحية العاملة”. واختتم ملفتاً إلى “الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار فوراً”.