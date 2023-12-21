إيطاليا: بابا نويل “متشرد” أمام واجهة محل وسط المدينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ “عمل فني رمزي للمفارقة الاقتصادية”، يجسد بابا نويل (سانتا كلوز) بلا مأوى، نائم على أروقة شارع روما التوريني المرموق.

الأمر يتعلق بآخر “جهد” قام به بانكسي تورينو الذي وضع دمية عرض ملابس (مانيكان) على رواق أحد شوارع التسوق الفاخرة، والذي يمثل في الوقت ذاته ملجأً لمشردين عديدين في تورينو”.

ووفقاً للفنان، يجسد العمل “سانتا كلوز، مهمَل أمام متجر فاخر، ينظر منه كلب سريالي عملاق الرجل البائس الذي يكاد يتجمّد في الشارع”.

وأكد الفنان في شرحه للعمل التركيبي الذي يحمل عنوان “نحن عائلة”، أنه “يرمز إلى مفارقة الاقتصاد والعصر الحديث، وخدعة وخطاب سحر عيد الميلاد الذي يصطدم بالأخبار والسياسة المعاصرة، في عالم يمتزج فيه الترفيه بالمأساة، تنضم الحرب والفقر فيه إلى فلك وسائل التواصل الاجتماعي اللامع بين منشور وآخر”.