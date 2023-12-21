إيني الإيطالية توقع اتفاقية لتوسيع بلينيتيود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ وقعت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة وتابعتها (بلينيتيود) اتفاقية لدخول شركة (EIP) في رأس مال (بلينيتيود) من خلال زيادته بما يصل إلى 0.7 مليار يورو، والتي ستحظى بعد العملية بحوالي 9٪ من أسهم الشركة.

وقال بيان لعملاق الطاقة الإيطالي الخميس، إن “الطرفين اتفقا على وجه الخصوص على أن يكون المبلغ الأولي لزيادة رأس المال 0.5 مليار دولار، مع خيار زيادة حصة (EIP) إلى 0.7 مليار بحلول بداية عام 2024”. وأوضحت أن “العملية تعادل قيمة حقوق ملكية ما بعد التوسيع تبلغ حوالي 8 مليار يورو، ورفع قيمة المؤسسة إلى أكثر من 10 مليار يورو”.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لـ(إيني)، كلاوديو ديسكالزي: “لقد حققنا عملية ممتازة، بفضلها نجعل قيمة الامتلاء واضحة، ونقوم بتعزيز الهيكل المالي للشركة لمواصلة دعم تحولها في مجال الطاقة ومسار نموها”، كما “نقيم شراكة طويلة الأمد مع مستثمر مالي دولي رائد قادر على المساهمة في خلق مزيد من القيمة من خلال شركتنا (بلينيتيود)”.

وأضاف ديسكالزي: “ها نحن نعمل أخيراً على تحسين هيكل رأس مال (إيني)، تقليل صافي الحجم المالي الموحدة وتعزيز قاعدة رأس المال”، مبيناً أن “هذا إنجاز أساسي في تطوير نموذج الأقمار الصناعية خاصتنا، في مبادرة استراتيجية أساسية ترمي إلى تعزيز أعمالنا ذات الإمكانات العالية، تهيئة ظروف نمو مستقل، ضمان وصول موارد مالية جديدة وإبراز قيمتها في السوق”.

وبالنسبة لرئيس (إيني)، يعد الاتفاق “خطوة مهمة إلى الأمام في تثمين إحدى شركاتنا الإستراتيجية التي تركز، إلى جانب شركة (Enilive) للتحول المستدام، على تسويق المنتجات الخالية من الكربون بشكل متزايد وتقليل انبعاثات النطاق 3 على طريق تحول الطاقة لدينا”.