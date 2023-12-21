مجلس النواب الإيطالي: نعم لتسريع إجراءات اتفاقية الهجرة مع ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مجلس النواب الإيطالي، أنه أعطى الضوء الأخضر لإبراز الضرورة الطارئة للتصديق على الاتفاقية الخاصة بالهجرة الموقعة بين إيطاليا وألبانيا.

وقال المجلس في مذكرة مقتضبة، الخميس، إن “الموفقة جاءت بأغلبية 162 صوتاً، مقابل معارضة 110 صوتاً”.

هذا وتنطوي الاتفاقية التي وقعتها جورجا ميلوني وإيدي راما في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على إقامة مركزين لاستقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تنقذهم السلطات الإيطالية فقط بمياه المتوسط، وليس سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية، كما يتم في هذين المركزين النظر بطلبات اللجوء المرفوعة من المهاجرين أيضاً.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أعلن أمس أنه سيلتقي في الأيام القليلة المقبلة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما “لبحث قضايا الهجرة وتطبيق الاتفاقية”، الخاصة بإدارة التدفقات بين روما وتيرانا “في انتظار قرار المحكمة الدستورية الألبانية” بشأنها.